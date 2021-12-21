Салют прогремит в новогоднюю ночь в Острове

10:22, 21 декабря 2021, ПАИ

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2022 года в Острове прогремит праздничный салют. Фейерверк запустят с территории островка между цепными мостами, начало в 1:00, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Островского района.

Новогодний салют можно будет наблюдать как с набережной реки Великой в Парке Победы, так и с разных микрорайонов города.

В то же время в связи с ограничительными мероприятиями, действующими на территории региона по причине распространения новой коронавирусной инфекции, концертной программы и народного гуляния на центральной площади Острова не предусмотрено. По этой причине в этом районе не будет перекрыто и автомобильное движение.

Кроме этого, 3 января в Центре культуры «Юбилейный» в 11:00 и 14:00 пройдёт детский спектакль «Приключения новогодней ёлки» и интерактивное представление «Праздник начинается». Ведётся предварительная запись. Зрителям при себе необходимо иметь защитные маски, а лицам старше 18 лет - QR-код.

Добавим, что 7 января в Центре культуры «Юбилейный» в 16:00 состоится Большой Рождественский концерт. При соблюдении социальной дистанции количество посадочных мест ограничено. Посетителям концерта при себе также необходимо иметь защитные маски, а лицам старше 18 лет - QR-код.