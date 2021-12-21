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Общество

В Пскове обсудили поправки в проект бюджета, связанные с ремонтом дорог и дворов

Первое заседание рабочей группы по согласованию с администрацией Пскова внесенных поправок в проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов состоялось в Псковской городской Думе 20 декабря. В нём приняли участие глава Пскова Елена Полонская, глава администрации города Борис Елкин, депутаты Псковской городской Думы и руководители структурных подразделений администрации Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Как пояснила Елена Полонская, сводная таблица поправок была сформирована по результатам публичных слушаний по проекту бюджета, обращений граждан, депутатов по избирательным округам, а также протоколов по итогам депутатских выездов. Так как документ получился достаточно объёмным, она предложила рассмотреть внесенные в сводную таблицу предложения в несколько этапов.

Было решено в первую очередь обсудить вопросы ремонта дорог и дворовых территорий Пскова. В частности, участники заседания одобрили предложения отремонтировать междворовые проезды и проблемные участки улично-дорожной сети на улицах Спортивной, Стахановской, Торфяной, Новгородской, Солнечной, Новосёлов, Рижском и Октябрьском проспектах и других.

В ходе заседания его участники также рассмотрели вопрос обеспечения обмундированием учащихся кадетских классов псковского лицея «Развитие».

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