В 2021 году администрация Пскова приняла участие в восьми проектах приграничного сотрудничества с Латвией и Эстонией
В 2021 году комитет по реализации программ приграничного сотрудничества и туризму администрации Пскова принял участие в реализации восьми проектов приграничного сотрудничества и провёл более 20 значимых мероприятий различной направленности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.
Самым знаковым событием стало вручение Пскову международной награды в области устойчивого развития Green Mobility Award на XIX общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Псков получил диплом и памятный знак в номинации «Город для людей XXI века».
Ещё одно знаменательное событие уходящего года – открытие Центра туризма и творческих индустрий Пскова в отреставрированном объекте культурного наследия «Усадьба Беклешова Н. А.» на улице Георгиевской, 4. В этом же году на средства проекта было закуплено оборудование для Центра и его мастерских, а также проведено благоустройство прилегающей территории: на площадке уложен асфальт, тротуары и приусадебная территория вымощены брусчаткой. Мероприятия реализованы в рамках проекта LV-RU-002 «НАСЛЕДИЕ». Кроме того, состоялся международный семинар по обмену опытом между туристическими центрами Пскова и области и регионами Латвии.
Благодаря участию в проекте LV-RU-021 «Зелёные города будущего», осенью территория Центра туризма и творческих индустрий Пскова была озеленена. Высажена голубая ель высотой 3,5 метра и более 220 кустов кизильника. Кроме того, разработана аудиоэкскурсия «Зеленый пояс Пскова». 42-минутный рассказ о 23 парках и скверах Пскова размещён на сайте комитета и на портале для путешественников всего мира izi.TRAVEL. Также подготовлены концепции развития двух скверов (около дома № 1/3 на улице Советской и у бывшего кинотеатра «Октябрь») и методическое пособие по ревитализации депрессивных городских территорий.
В рамках проекта ER 48 «Виа Ганзеатика Плюс» создан виртуальный 3D-тур по Псковскому кремлю, организован промо-тур по продвижению тематических маршрутов Ганзейского пути: «Природа полна приключений», «Семейные радости», «Людей встречать, культуры привечать», «Попробуй Ганзеатику на вкус». У ранее реконструированного парка между Красноармейской набережной и Мирожским монастырем появился восьмой информационный щит, рассказывающий о достопримечательностях Пскова. Напомним, что семь подобных щитов были установлены в 2020 году.
В текущем году парк озеленили (высадили березы, шаровидные ивы, черемуху, клены и кустарники) и украсили к Новому году. Закупка и посадка саженцев, приобретение и установка новогодней иллюминации стали частью проекта ER 65 «ЭкоСознание».
Ещё один проект – ER96 «Музыка объединяет» – дал возможность обновить музыкальные инструменты в детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова. Учащиеся теперь могут занимаются на новых духовых и ударных инструментах. Закуплены туба, альт, баритон, тенор, два бонго, два металлофона, три комплекта маракасов, чимес флайт, синтезатор и ксилофон. Благодаря проекту любой желающий также сможет отправиться в виртуальный 3D-тур по школе.
А проект ER 13 «Применение экологически чистых решений для обращения с отходами в муниципальных учреждениях» помог обустроить у двух школ Псковского педагогического комплекса (№ 25 и 26) площадки для сбора отходов с тремя контейнерами заглубленного типа.
В рамках проекта ER78 «Распространение здорового образа жизни» на площадке с 10 тренажерами под открытым небом на Набережной реки Великой (ул. В. Шуйского, 9) уложили резиновое покрытие. В 2021 году здесь прошли соревнования по волейболу, футболу, баскетболу и массовая зарядка.
На территории Пскова реализуется ещё один проект: ER58 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в сфере ремесленничества в Пскове и Выру». Благодаря совместной работе Псковского бизнес-инкубатора и ПсковГУ в 2021 году была проведена серия мастер-классов для ремесленников и студентов по брендированию. В результате был разработан брендбук Псковского сувенира. Для ремесленных мастерских (ткацкой, гончарной и деревообработки) закуплено оборудование: гончарные круги, раскатчик для глины, экструдер, печь для обжига, стеллажи для сушки, два термопресса для изготовления сувенирной продукции, компьютеры, проектор и экран, напольный и настольные ткацкие станки, станок сверлильный, шлифовальные машины, муфельные печи и иное оборудование.
Кроме того, ко Дню Пскова сотрудники комитета разработали и провели квест «Загадки Пскова». В рамках подготовки празднования 280-летия со дня рождения псковского губернатора Н. А. Беклешова была проведена онлайн-викторина «Дом Беклешова. Вокруг да около».
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В 2021 году администрация Пскова приняла участие в восьми проектах приграничного сотрудничества с Латвией и Эстонией