Более 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

12:19, 21 декабря 2021, ПАИ

1 514 421 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 235,9 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 295 тысяч исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 267 719 случаев заболевания коронавирусом, 9 055 199 человек выздоровело, 299 249 – умерло.