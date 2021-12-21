«Я и сам любое предсказание из головы выдумаю»: псковские випы рассказали об отношении к гороскопам​

15:49, 21 декабря 2021, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали о своём отношении к гороскопам, привычке верить только хорошим прогнозам и фатализме.

Руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев:

Когда речь заходит о гороскопах, я не могу сдержать улыбку, постоянно над этим вопросом смеюсь. Я категорически не воспринимаю эту информацию, любой гороскоп - это для меня смешная история: я в них не верил, не верю и не буду верить. Так, иногда прочитаю, улыбнусь и сразу забуду. Даже я из головы моментально могу выдумать любое предсказание для любого человека. Как к этому можно серьёзно относиться.

По знаку зодиака я Телец, родился в год Собаки. Знаю, потому что поначалу, в молодости, было ещё интересно: совместимость и так далее.

Если бы мне подарили гороскоп на год, он бы лежал и пылился, я бы в него не заглядывал. Раньше, когда что-то происходило, сличал: было, интересно, что про этот день говорилось. Но это очень редко, может, раз в год, а может, раз в два года.

И. о. председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков:

В жизни я не ориентируюсь на гороскопы и предсказания. Считаю, что каждый новый год – это твой год: делай всё, что от тебя зависит, сам добивайся успехов, результатов, счастья и так далее. Но, что греха таить, у всех у нас есть вторая половина, которая, к примеру, не даст забыть о том, что год Тигра – это её год. Так получилось, что моя вторая половина как раз родилась в год Тигра, поэтому я очень осведомлен относительно того, какие великие свершения сулит следующий год, по крайней мере для нее. Значит, придется и мне свершать. Я по гороскопу Скорпион, а родился в год Кролика или Кота.

Если с юмором к этому отнестись, то каждый 12-й, считай, на планете Скорпион, Овен, Стрелец и тому подобное, поэтому для каждого знака зодиака по разным прогнозам уготованы успешные периоды и периоды, которые требуют особого внимания. Это лишняя мотивация для тех, кто в ней нуждается. Каждый себя мотивирует таким образом, каким считает нужным. Если ему верится в предопределённость или в будущие победы, то человек с большим рвением будет к ним стремиться. И если гороскоп его призывает быть внимательным, пусть он будет внимательным.

Глядишь, привыкнешь действовать так в свой год – будешь и в остальные.

Главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая:

Гороскопу, естественно, я не верю, но если у меня есть время его почитать, особенно хорошие пожелания или прогнозы, то я понимаю, что, наверное, так и будет. А если прогнозы и гороскопы совершенно не совпадают с моими планами, я не огорчаюсь и никогда не считаю, что это какая-то фатальность. Но когда совпадает – тогда да. Потом мне нравятся гороскопы общего характера, не конкретного, а общего: «у вас сегодня будет хороший день» или «вам сегодня скажут что-то приятное». Я вообще считаю, что, наверно, гороскопы должны быть позитивными, потому что абсолютно доверять им – как-то странно. Я вообще прагматик и максималист по натуре, поэтому считаю, что судьба в наших собственных руках, а не в гороскопе.

По знаку зодиака я Лев, а родилась в год Быка. И то, что я читала про следующий год, было довольно оптимистичным для меня. Но сейчас все мысли заняты обсуждением коронавирусной инфекции, я мечтаю, что все-таки 60-80% населения привьётся, и мы, наконец, начнем управлять этой инфекцией, как и должно быть, как мы управляем всеми сезонными инфекциями. Раз в год будем прививать и будем понимать, что где-то с октября по февраль у нас напряженное время, а дальше мы немножко расслабимся в хорошем смысле слова, то есть начнем заниматься своей плановой работой. Сейчас пока мы не достигли этого уровня коллективного иммунитета, поликлиника работает на пределе своих сил, и вся моя жизнь – это работа.

Председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов:

Давно не обращался к гороскопам, но, учитывая, что следующий год будет моим годом, я немножко всё-таки заглядываю в гороскопы и смотрю, что год должен быть хорошим для меня. Надеюсь, что он будет хорошим для всех, для всего профсоюзного движения и для нашего региона.

Вообще, я верю не в гороскопы, а верю в людей и работу. Когда человек работает, когда хочет и посылает позитивные, как сейчас модно говорить, мысли в космос, тогда все получается.

А так, думаю, вера в гороскопы может даже помочь, если человек почитал там что-то хорошее. Но я по гороскопам и прогнозам не живу, я ориентируюсь по ситуации, по месту, по людям и их эмоциям. По людям часто всё видно. Гороскопы – стопроцентно не моё.

Руководитель пресс-службы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ирина Иванова:

Я не то чтобы прислушиваюсь, но верю, что гороскоп в той или иной степени, может быть, не очень значительной, но оказывает влияние на наши характеры и на нашу личность. Соответственно, если гороскоп оказывает влияние на нашу личность, то так или иначе влияет и на нашу судьбу.

Я почему-то с детства верю в то, что символ года в некоторой степени определяет его успешность для тех или иных людей. Прислушиваюсь к рассказам своей мамы, она мне рассказывает, что она услышала где-то какие-то выдержки. 2022-й будет годом Тигра, а тигр сильный, очень красивый, смелый, и я поэтому верю, что именно предстоящий год должен быть годом, когда у нас у всех будет много сил и энергии. Он обязательно должен быть успешным. Я почему-то в этом уверена на сто процентов.

Руководитель Управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко:

Гороскопы слушаю, потому что они везде: и в ленте, и в Instagram, и на радио, на телевидении – везде. Но я не придаю им значения, не верю в них. Невозможно предсказывать сразу для всех.

Я Близнецы по знаку зодиака, а по китайскому гороскопу - Обезьяна. По предсказаниям на следующий год, это будет самый сложный год для Обезьяны в 12-летнем цикле. Вопросом я владею, но не придаю этому значения.

Больше верю в характеристики знаков зодиака, это по крайней мере совпадает с описанием.

Если, допустим, гороскоп говорит, что «вам сегодня нельзя выходить из дома», а ты находишься на государственной гражданской службе, и мало того, что тебя ждет коллектив, – тебя ждут граждане. Как ты не выйдешь? Выйдешь, несмотря ни на какие гороскопы.

Директор псковской Кадастровой палаты Марина Бочарникова:

Я Телец, родилась в год Змеи. Если верить описаниям, мне присуща толика аналитики, поэтому в гороскопы я не верю, как не верю в ретроградный Меркурий и всё прочее. Если кому-то некуда девать деньги, то, конечно, я приму в дар персональный гороскоп, прочитаю и отложу.

Ну а так как сейчас отовсюду звучат предсказания, я тоже знаю, что ожидает меня в следующем году. У Змей всё будет хорошо.