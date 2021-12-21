В Пскове объявлены проекты-победители конкурса всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии»

14:34, 20 декабря 2021, ПАИ

В Псковском государственном университете подвели итоги конкурса социальных проектов, который проходил в рамках всероссийского молодёжного форума «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

География участников представлена Псковской, Ленинградской, Нижегородской областями. Всего на конкурс было подано 109 заявок. Каждый проект был презентован в одной из пяти номинаций и оценен экспертным жюри.

Победителем в номинации «Творчество (кино, фото, визуальное искусство, музыка, танцы, мода, фестивали)» стал проект студентов ПсковГУ, связанный с серией историко-культурных мероприятий «Кокошникъ». Авторы работы – Екатерина Федосеева, Мария Осипова, Анастасия Штин, Ксения Митрофанова, Любовь Алексеева и Ольга Поспелова.

Основная идея проекта заключается в новом формате преподнесения информации. Авторы считают, что классические методы (лекции, вебинары и т. д.) устарели и информация на них усваивается не очень эффективно.

«Формат мастер-классов позволяет заинтересовать студентов и преподавателей в изучении истории Псковского края и способствует лучшему усвоению информации, – отмечают студенты. – После посещения занятия участники получат готовое изделие, глядя на которое, они будут вспоминать интересные исторические факты, рассказанные в теории».

Второго места в этой же номинации удостоен проект «Страна, в уголки которой невозможно не влюбиться» Марии Лашкиной, Арины Яковенко, Ксении Яковлевой, Валерии Тимофеевой, Елизаветы Котовой, Екатерины Карасевой. Задумка заключается в проведении конкурса фотографий среди иногородних студентов, которые проводят каникулы на родине. Из шестнадцати лучших работ планируется организовать фотовыставку в стенах вуза (в разное время во всех корпусах), а также провести виртуальную выставку всех качественных фотографий. Помимо этого, лучшие фото будут предложены для оформления туристического портала Псковской области.

Третье место в номинации заняла настольная игра «Время перемен», созданная студентами Андреем Сметаниным и Екатериной Ивановой. Это стратегия, где параллельно с игровым процессом можно будет познакомиться с историей городов России.

Отлично проявили себя студенты в номинации «СМИ и социальные медиа (новые социальные медиа, информационные ресурсы, радио, телевидение, журналы, газеты)». Первое место заняла «Neпремьера» (кинотайм с пользой) от студентов Гатчинского государственного института финансов права и технологий. Молодые люди предлагают создать новый формат просмотра кинолент, дополненный лекциями с интересной информацией, расширяющей знание о той или иной картине.

Студенты ПсковГУ Екатерина Андреева, Арина Михайлова и Ирина Тихонова создали проект «Быть рядом», который направлен на обсуждение такой социальной проблемы, как буллинг. Реализация включает в себя проведение открытой беседы со студентами с помощью дополнительных материалов и распространения брошюр. Проект занял второе место номинации.

«Результатом нашей деятельности мы видим освещение проблемы среди молодежи, что послужит поводом задуматься и уделить младшему поколению больше внимания», – отмечают участники.

В число победителей этой номинации вошла также «Книга памяти: 77 живых историй» студентов ПсковГУ. Для реализации будет создана группа «ВК», где будут собраны 77 самых ярких историй военного времени. Все они будут объединены в книгу, которую планируется выпустить в печатном и электронном форматах.

В номинации «Гражданские и социальные инициативы (социально значимые молодежные проекты, проекты по развитию добровольчества)» отличились студенты Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского. Они создали «Экологическую волонтерскую программу «Живая земля». Проект занял первое место. Он предусматривает реализацию нескольких мероприятий: программа работы со школьниками «Чистая планета»; мониторинг территорий; молодежный фестиваль «ЭКОдень»; выездной волонтерский лагерь «Живая земля».

Также студенты Нижнего Новгорода заняли третье место в номинации с проектом «Мытая Россия», который подразумевает проведение субботника с элементами геокешинга.

Студенты ПсковГУ Анастасия Лукьяненко, Таисия Аблязова, Елизавета Петрова и Алиса Громова с проектом «Университетский марафон здоровья» заняли второе место.

«Наш проект заключается в том, чтобы сделать традицией в университете дважды в год перед сессией проводить день спортивных игр для повышения физического здоровья, – делятся задумкой студенты. – Мы хотим привлечь к участию в мероприятии не только студентов, но и преподавателей ПсковГУ, провести спортивные соревнования между двумя поколениями».

Проект «Цифровой студент», представленный Алексеем Жуковым, Кариной Жолобовой, Анастасией Гуртовой, Антоном Барановым и Софией Киперман стал первым в номинации «Наука и изобретения (робототехника, IT-проекты, инженерные разработки, студенческие инновационные конструкторские решения, техническое моделирование)». Работа направлена на удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса в создании единой экосистемы.

Второе место в этой же номинации занимает проект, идея которого заключается в том, чтобы упростить поиск заданий для самостоятельной работы путем сбора систематизации информации в отдельной группе. На третьей позиции «Карта корпусов ПсковГУ».

«Наш проект помогает студентам, которые хотят найти нужное помещение. Проблема отсутствия удобной навигации решается при помощи специально разработанного сайта, позволяющего найти путь до любой аудитории», – рассказали студенты.

Фестиваль русской культуры «Брусничный джем» стал победителем в номинации «Развитие территории малой родины». Фестиваль призван показать всё разнообразие, богатство, красоту народных промыслов и ремесел земли Нижегородской.

Второе и третье места заняли проекты «Экообмен» и «ЭкоВуз», направленные на решение проблем экологического благополучия.

Напомним, конкурс проводился в рамках реализации проекта «Креативные индустрии: создавая новое, сохраняем традиции», осуществляемого по итогам открытого конкурса на предоставление в 2021 году грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на проведение всероссийских, окружных и межрегиональных мероприятий патриотической направленности, с участием детей и молодежи в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».