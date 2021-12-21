Новый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» доступен к просмотру

12:59, 21 декабря 2021, ПАИ

На YouTube-канале портала Псковского агентства информации вышел в эфир новый фильм из уникального цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО» о Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

Как отмечает заведующая отделом Псковского музея-заповедника Таисия Круглова, среди всех памятников псковской архитектурной школы это один из самых ярких, самых выдающихся и самых ценных, потому что он не только сохранил свою архитектуру, но и сохранил ансамбль фресковой живописи.

«Убранство создавали столичные мастера из далекого Константинополя, которые прибыли сюда для выполнения заказа новгородского архиепископа. До нашего времени сохранилось около 87% изначальной живописи. При строительстве храма за прототип был взят византийский проект. Однако заказчик внес изменения, и с западной стороны храм был перестроен», - рассказывает сотрудник музея.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.