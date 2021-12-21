В библиотеках Пскова начались предновогодние мероприятия

12:56, 21 декабря 2021, ПАИ

В библиотеках Пскова начались праздничные мероприятия, посвящённые Новому году и Рождеству. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

Так, детская библиотека «ЛиК» запустила в своей группе «ВКонтакте» адвент-календарь и каждый день выкладывает видео с отрывками из книг издательства «Аквилегия» (https://vk.com/biblio_lik). Кроме того, библиотека «ЛиК» разыгрывает для своих подписчиков «ВКонтакте» книгу Джоэла Росса «Туманный дайвер» с иллюстрациями Катерины Бугровой (подведение итогов 27 декабря).

Детская экологическая библиотека «Радуга» выложила у себя на страничке «ВКонтакте» виртуальную выставку «Усатый-полосатый», посвящённую символу нового, 2022 года и книжкам про тигров: https://vk.com/wall-19447752_2838. Сегодня там состоится интерактивное мероприятие «Новогодняя Путаница» по стихотворению Корнея Чуковского на основе проектного метода Storysack. А 22 декабря в 13.20 библиотека «Радуга» совместно с учащимися Псковского политехнического колледжа проведёт для своих читателей мастер-класс по изготовлению рождественского ангела-хранителя.

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева 22 декабря состоится информационно-развлекательная программа «В гостях у Деда Мороза»: дети познакомятся с разными традициями встречи Нового года, узнают, как называют Деда Мороза разные народы, будут отгадывать новогодние загадки, а также на специальной выставке смогут выбрать себе книжки для чтения на зимних каникулах. 24 декабря в 17.00 в «Роднике» выступят побывавшие в Артеке учащиеся Детской музыкальной школы № 1 имени Н. Римского-Корсакова. Они представят праздничную музыкальную программу «Новогодняя сказка в Артеке» и получат за это подарки от самого главного Деда Мороза из Великого Устюга. 26 декабря в 16.00 в библиотеке «Родник» будет организован мастер-класс «Волшебный шар» по изготовлению ёлочных игрушек.

В «Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева» 23 декабря пройдёт очередное заседание клуба «Встречи на Завеличье», посвящённое Новому году. Участники праздничного мероприятия будут отгадывать загадки для взрослых, познакомятся с шуточным стихотворным гороскопом на 2022 год, споют частушки, поучаствуют в конкурсах «Взломщики» и «Верёвочка», а также посмотрят выставку книг «Зима – время чудес».

В «Библиотеке – Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург 21 декабря пройдёт театрализованная программа с загадками, конкурсами и викторинами «Новогоднее приключение Вовки», а 24 декабря будет организован мастер-класс из цикла «ПОсиДЕЛКИ» по изготовлению новогодних поделок в различных техниках.

В Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва 26 декабря в 16:00 будет дан новогодний концерт «Ходит песенка по кругу» с участием областной общественной организации «Псковские барды».