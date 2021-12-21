Дефицит медицинских кадров в Псковской области сократился на 4%

13:27, 21 декабря 2021, ПАИ

Дефицит медицинских кадров в Псковской области сократился на 4 %. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

«Мы стараемся улучшать условия в здравоохранении, дефицит медицинских кадров сократился на 4 % по итогам этого года. Это немного, но нам удалось поломать негативную тенденцию», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что в этом году система здравоохранения сбой не дала нигде.

«Проблемных вопросов и моментов много – это и своевременное получение ПЦР-тестов, и вызовы врача на дом – они связаны в основном с кадровым дефицитом, перегрузкой врачей, которые работают за троих-четверых. Мы стараемся поддерживать врачей и медперсонал», – сказал губернатор.

Часть проблем связана с отсутствием медицинского транспорта, оборудования – однако и в этой части регион уже который год получает федеральную поддержку, заключил Михаил Ведерников.