На жилье для сирот и медиков в Псковской области направят дополнительные средства

14:28, 21 декабря 2021, ПАИ

На жилье для сирот и медиков в Псковской области направят дополнительные средства. Об этом заявил губернатор региона Михаил Ведерников в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

Отвечая на вопрос про государственный долг Псковской области, губернатор отметил, что в этом году у региона есть возможность почти 1 млрд 700 рублей направить на погашение инфраструктурных кредитов. «Могли, конечно, погасить долг, но, если государство дает нам возможность в течение длительного периода рассчитываться по этому инфраструктурному кредиту, я считаю, что эти деньги сейчас целесообразно вкладывать в те вещи, которые будут являться дополнительным драйвером развития экономики», – сообщил глава региона.

Сейчас планируется вложить указанные средства в подготовку коммуникаций для развития жилищного строительства и привлечения инвесторов. По его словам, это даст дополнительный доход и позволит обеспечить жильем сирот, медицинских работников и так далее.

«Прошлый год нам обошёлся плюс три миллиарда в госдолг региона. Но мы не шиковали. Мы очень взвешенно предпринимали самые необходимые решения: выделяли средства на поддержку медиков, на поддержку учителей, на разворачивание обсерваторов, перепрофилирование медучреждений для борьбы с ковидом, закупку оборудования и средств индивидуальной защиты», – отметил губернатор.

Губернатор отметил, что госдолг, по расчету экспертов, снизится с 102% до 97,5%. «Мы близки к «верхней планке», но если учесть, какие объемы средств вложены в экономику, – это не критично», – отметил Михаил Ведерников.