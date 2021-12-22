О самом красивом храме расскажет новый фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

10:53, 22 декабря 2021, ПАИ

«Спустя четыре года после объявленного конца света, в семитысячном году от сотворения мира, когда в Европе по этому поводу была настоящая истерия, крестьяне не засеивали поля, а Колумб открывал Америку, в Пскове был построен каменный храм на берегу реки Псковы», - так начинается история еще одного псковского объекта культурного наследия ЮНЕСКО – храма Богоявления с Запсковья.

«Это был один из самых красивых псковских храмов. Если смотреть на него с реки, а к нему ведет великолепный пешеходный мост, то храм как будто вырастает из горы, из холма, на котором он стоит», - рассказывает доцент ПсковГУ Юлия Колпакова. Об удивительной и непростой истории собора смотрите в новом фильме на нашем YouTube-канале.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.