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Новогодний чек-лист от GCR: что нужно успеть сделать псковичам до 31 декабря

До Нового года осталось совсем мало времени, но этого вполне хватит, чтобы успеть сделать 10 самых главных и приятных дел. Псковский завод компьютерных и мобильных кабелей GCR подготовил новогодний чек-лист.

Пересмотрите Гарри Поттера и любимые комедии

Гарри Поттер в канун Нового года позволит вернуться в детство и атмосферу волшебства. Если этого не хватит – в помощь любимые комедии и, наконец, тяжёлая артиллерия, без которой не обходится ни один Новый год, – «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Для просмотра фильмов используйте хороший кабель для качественной картинки.

Устройте вечеринку

В честь уходящего 2021 года устройте вечеринку с друзьями. Пока вы будете заняты общением друг с другом, воспользуйтесь сетевой зарядной станцией, которая позволяет заряжать сразу несколько смартфонов.

Составьте плейлист на новогоднюю ночь

Атмосфера праздника – это не только вкусная еда, напитки и приятная компания, но ещё и музыка. От того, какая будет играть музыка, зависит настроение гостей.

Позаботьтесь о подарках близким

Оставлять покупку подарков на последний день – не самый лучший вариант. В последние дни уходящего года у вас точно не останется времени на подарки, поэтому купите подарки родным и близким заранее. А чтобы ваша вторая половинка не узнала, что вы собираетесь дарить, используйте стекло-антишпион. Такие стёкла ограничивают угол обзора экрана вашего телефона.

Порадуйте себя мелочами

В предновогодней суете у всех полно дел, забот и сплошные дедлайны. Не забудьте уделить время себе и порадовать себя приятными мелочами, которые поднимут настроение.

Закройте все дедлайны

Несмотря на большую загруженность последнего месяца года, следует всё же разобраться со всеми делами и закрыть все дедлайны, чтобы уже с чистой совестью встретить Новый год.

Придумайте новогоднее желание

Заранее подумайте, чего вы больше всего хотите? Сформулируйте новогоднее желание правильно, чтобы оно точно сбылось.

Нарядите ёлку

Неважно, какая у вас ёлка – живая или искусственная. Главное, это украшения на ней! Их должно быть как можно больше, и не забудьте про гирлянду.

Погуляйте по городу

Что может быть приятнее спокойной прогулки по снежному городу с горячим шоколадом или кофе в руках? А ещё лучше – вспомните детство и попробуйте слепить снеговика.

Чистота в мыслях и в доме

Перед Новым годом не забудьте навести порядок дома, выкинуть старое и ненужное и убраться. При этом порядок нужен и мыслям, которые в предновогодней суматохе точно разбрелись в беспорядке.

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