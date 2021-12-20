Названы симптомы при омикрон-штамме коронавируса

16:14, 21 декабря 2021, ПАИ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал симптомы при заболевании омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Мурашко, для омикрон-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка. Все это схоже с заболеванием гриппом.

Как подчеркнул Мурашко, о таких симптомах течения COVID-19 стало известно после изучения российскими учеными особенностей течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон».