Названы симптомы при омикрон-штамме коронавируса
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко назвал симптомы при заболевании омикрон-штаммом коронавируса. Об этом пишет газета «Известия».
По словам Мурашко, для омикрон-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка. Все это схоже с заболеванием гриппом.
Как подчеркнул Мурашко, о таких симптомах течения COVID-19 стало известно после изучения российскими учеными особенностей течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «Омикрон».
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