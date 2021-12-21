Подопечные Псковского детского фонда посетили новогодний спектакль

16:32, 21 декабря 2021, ПАИ

21 декабря состоялся новогодний спектакль для 150 детей из малообеспеченных семей и детей-инвалидов из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Все гости праздника собрались в Городском культурном центре, где их ждал спектакль «Новогодний детектив, или Операция «Ё», в котором, как отметили в пресс-службе, «по традиции добро побеждает зло». Дети посмотрели спектакль, подпевали артистам, и все вместе звали Деда Мороза и Снегурочку. Новогодняя программа – это подарок от коллектива ГКЦ, который много лет подряд бесплатно приглашает подопечных Детского фонда на свои праздничные мероприятия.

В конце спектакля всех маленьких гостей праздника ждали сладкие подарки от заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов, председателя Детского фонда Юрия Сорокина.

«Новый год – время волшебства и чудес! Мне как председателю Детского фонда хочется, чтобы праздник пришёл ко всем детям. А новогодний спектакль со сладостями – хороший рецепт для создания новогоднего настроения у детей», - отметил Юрий Сорокин.

Помимо спектакля и подарков, все гости мероприятия смогли сфотографироваться в новогодних декорациях Городского культурного центра.

От имени гостей мероприятия Детский фонд благодарит Юрия Сорокина за сладкие подарки для детей, а коллектив ГКЦ за «яркое и запоминающееся представление для юных зрителей».