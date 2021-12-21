Дедовичская администрация заключила соглашение о взаимодействии с профсоюзами

16:45, 21 декабря 2021, ПАИ

21 декабря администрация Дедовичского района заключила территориальное соглашение о взаимодействии с координационным советом организаций профсоюзов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе облсовпрофа.

Документ подписали глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев и председатель координационного совета профсоюзных организаций в муниципальном образовании Ирина Курдюкова. Она является председателем ППО РТПС «Дедовичи» Филиала РТРС – Псковский ОРТПЦ.

В соглашении идет речь о взаимодействии сторон в сфере обеспечения соблюдения и защиты социально-трудовых, профессиональных и иных прав и интересов членов профсоюзов и работников на территории Дедовичского района. Подписание документа будет способствовать налаживанию контактов с администрацией района, с органами местного самоуправления, а также улучшению социально-экономического положения граждан, работающих на территории Дедовичского района.

В состав координационного совета вошли 7 человек – председатели районных и первичных отраслевых профсоюзных организаций, присутствующих на территории района.

После подписания соглашения представители Псковского облсовпрофа поздравили с прошедшим юбилеем одного из членов координационного совета Валентину Фишбейн, председателя Дедовичского отделения Союза пенсионеров России. Ей вручили подарок и благодарность от Псковского облсовпрофа за активную общественную работу в профсоюзах.