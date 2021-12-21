Псковская область присоединилась к акции «Полицейский Дед Мороз»

16:59, 21 декабря 2021, ПАИ

Псковская область присоединилась к акции «Полицейский Дед Мороз», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

В поселке Красногородск полицейские встретились с воспитанниками местной специальной школы-интерната для детей-сирот.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели здесь предновогоднее мероприятие «Подарки от Деда Мороза». Его организовали УКОН УМВД России по Псковской области, администрация Псковской области и Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

Полицейские поздравили подопечных с наступающим Новым годом и вручили им подарки: елочные украшения, книги, канцелярские принадлежности и сладости. Ребятам напомнили также об основах законопослушного поведения, рассказали о правилах личной и общественной безопасности.