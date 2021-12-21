Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область присоединилась к акции «Полицейский Дед Мороз»

Псковская область присоединилась к акции «Полицейский Дед Мороз», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального УМВД.

В поселке Красногородск полицейские встретились с воспитанниками местной специальной школы-интерната для детей-сирот.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели здесь предновогоднее мероприятие «Подарки от Деда Мороза». Его организовали УКОН УМВД России по Псковской области, администрация Псковской области и Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области.

Полицейские поздравили подопечных с наступающим Новым годом и вручили им подарки: елочные украшения, книги, канцелярские принадлежности и сладости. Ребятам напомнили также об основах законопослушного поведения, рассказали о правилах личной и общественной безопасности. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

21 декабря 2021

Более 600 псковичей обратились в травмпункт с начала декабря

21 декабря 2021

Котельная в гдовском Смуравьёво работает в штатном режиме
21 декабря 2021

Россия – общий дом: как мордовцы готовят «медвежью лапу» и «груди молодушки»
21 декабря 2021

В Великих Луках устанавливают главную новогоднюю ёлку
21 декабря 2021

Пострадавшая от пожара аптека в Печорах возобновила работу
21 декабря 2021

В Псковский перинатальный центр поступило оборудование для неонатального скрининга
21 декабря 2021

Праздничный салют из 480 залпов увидят великолучане в новогоднюю ночь
21 декабря 2021

Новогодний чек-лист от GCR: что нужно успеть сделать псковичам до 31 декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...