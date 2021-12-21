Котельная в гдовском Смуравьёво работает в штатном режиме

17:16, 21 декабря 2021, ПАИ

Котельная в Смуравьёво работает в штатном режиме, дома обеспечены теплом, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

О том, что за ситуация сложилась с отоплением в посёлке Смуравьёво, рассказал глава Гдовского района Юрий Павлов: «В сильные морозы в Смуравьёво прорвало теплотрассу, утечку смогли обнаружить не сразу. Чтобы обеспечить привычную подачу тепла, пришлось сжечь большое количество дров – свои запасы мы подрастратили. Но сейчас мы их наращиваем, есть договоренность с поставщиком, он ежедневно привозит дрова, котельная работает в штатном режиме. К праздникам планируем пополнить запасы минимум на 500 кубов дров, если получится – и больше».

Незапланированные траты, как отметил Юрий Павлов, ощутимо бьют по муниципальному бюджету. Свою роль вносят и неплательщики – жители получают тепло в квартиры, но не платят за услуги ЖКХ. Например, порядка 3,9 млн рублей в год тратит район на содержание 162 незаселенных квартир только в Смуравьёво - это очень большая нагрузка на бюджет района за пустующий жилой фонд. В целом неплательщики в Смуравьёво с 2015 года задолжали 19 млн рублей, предприятие ведет претензионную работу.