Травматолог призвал псковичей не кататься на «ватрушках»

17:35, 21 декабря 2021, ПАИ

О самой большой беде травматологов рассказал «АиФ-Псков» заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша. По его словам, это «ватрушки», или тюбинги.

«Я помню, в прошлом году в какой-то праздник, кажется, на Крещение, все поехали на этих «ватрушках» кататься и у нас полностью коридор был забит людьми. Так продолжалось около двух дней, а потом люди вышли на работу и поток спал», - поделился Вадим Букша.

Он пояснил, что тюбингом невозможно управлять, в результате человек может улететь, например, в дерево. «А ещё же умудряются «ватрушки» привязать к машине и кататься. Когда на поворотах заносит, можно попасть куда угодно», - заметил врач.

По его словам, травмы при таких зимних забавах бывают очень тяжёлые, в том числе требующие оперативного вмешательства. В этом году уже 5-7 человек были госпитализированы из травмпункта в стационар на операцию.

Вадим Букша подчеркнул, что простой перелом срастается за пару-тройку недель, а вот сложные травмы делают человека нетрудоспособным на несколько месяцев, если не приводят к более печальным последствиям. Он сравнил травмы, которые получают люди при катании на «ватрушках», с теми, что случаются при падении с мотоцикла.

Заведующий травмпунктом призвал псковичей выбирать для катания классические санки или ледянки, а при спуске с горы на тюбинге делать это только в специально оборудованных местах.

В период новогодних праздников травматологи ожидают увеличения потока. Ещё один «фактор риска» — школьные каникулы, когда родители вместе с детьми выезжают на природу.