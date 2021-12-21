«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о «переломной» статистике
Какие травмы и при каких обстоятельствах зимой получают псковичи? Как избежать переломов при прогулках, а также какая зимняя забава чаще всего доводит до травмпункта? Об этом – в новом выпуске программы от 21 декабря.
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