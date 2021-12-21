«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о «переломной» статистике

19:19, 21 декабря 2021, ПАИ

Какие травмы и при каких обстоятельствах зимой получают псковичи? Как избежать переломов при прогулках, а также какая зимняя забава чаще всего доводит до травмпункта? Об этом – в новом выпуске программы от 21 декабря.