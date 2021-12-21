Ученица Идрицкой школы заняла третье место в областных соревнованиях по спортивному ориентированию

22:25, 21 декабря 2021, ПАИ

Обучающаяся Идрицкой средней школы Богдана Арсентьева заняла третье место на соревнованиях по спортивному ориентированию. Об этом сообщает корреспондент газеты «Призыв».

Областные соревнования по спортивному ориентированию на маркированной трассе прошли 18 и 19 декабря в районе деревни Глоты Псковского района. В соревнованиях приняли участие 160 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Гдовского, Опочецкого, Псковского, Великолукского, Себежского районов.

Районную команду представляли учащиеся Идрицкой средней школы Дмитрий Исаков и Богдана Арсентьева под руководством преподавателя Виталия Викторовича Матвеева. Выступали спортсмены в возрастной группе от 10 до 12 лет.