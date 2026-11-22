Подведены итоги областного легкоатлетического первенства среди спортивных учреждений
Подведены итоги первенства Псковской области по лёгкой атлетике среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности. Соревнования прошли на стадионе «Машиностроитель», сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
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Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
В общекомандном зачёте среди городов первое место заняла команда псковской спортивной школы олимпийского резерва «Надежда». Второе место заняла команда «Юность».
Среди муниципальных округов первенствовала команда Печорской районной детско-юношеской спортивной школы, второе место у ДЮСШ Невеля, третье – у Себежского детско-юношеского клуба физической подготовки.
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