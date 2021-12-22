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Общество

Более 400 человек в Псковской области вылечились от коронавируса за сутки

За последние сутки в Псковской области от коронавируса вылечились 446 человек, общее количество выздоровевших составляет теперь 62 394 человека. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Кроме того, он отметил, что за сутки в регионе COVID-19 заразились 162 человека (70 051 всего), за все время пандемии скончались 1200 человек. За последние сутки лаборатории провели 1838 исследований (702 079 всего).

«Радует динамика выздоровления. Впервые за долгое время на амбулаторном и стационарном лечении находится менее 4 тысяч пациентов», - подчеркнул глава региона. 

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