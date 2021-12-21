День энергетика отмечается в России

08:02, 22 декабря 2021, ПАИ

22 декабря в России (а также в Армении, Беларуси, Кыргызстане и Украине) отмечается День энергетика. Об этом пишет портал calend.ru.

Праздник отмечают все работники промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).

План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.