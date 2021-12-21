«Матч ветеранов» состоится в Ледовом дворце Пскова 25 декабря
«Матч ветеранов», посвященный 75-летию отечественного хоккея, состоится в Ледовом дворце Пскова 25 декабря.
На лёд выйдут сборные команды Пскова и Великих Лук. Организаторами юбилейной встречи выступают комитет по спорту Псковской области и Федерация хоккея региона.
На праздник хоккея приглашены заслуженные спортсмены, которые играли в разные годы на ледовых площадках Пскова и Псковской области.
Отметим, первый чемпионат СССР по хоккею стартовал 22 декабря 1946 года. Эту дату считают днем рождения отечественного хоккея.
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