24 декабря псковичи смогут пообщаться с главным судебным приставом региона

11:30, 22 декабря 2021, ПАИ

24 декабря с 14:30 до 16:30 Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области проведёт горячую линию для граждан и представителей организаций по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП, граждане смогут обратиться лично к главному судебному приставу Псковской области Сергею Колесникову.

Горячая линия пройдёт в рамках проведения Всероссийской акции «Узнай о своих долгах».

Также жители региона смогут получить консультацию по конкретному случаю, узнать о порядке возбуждения исполнительного производства по взысканию алиментных платежей, порядке применения мер принудительного взыскания задолженности к должнику и его имуществу, о погашении задолженности посредством использования сети Интернет.

Телефон горячей линии: 8 (8112) 69-90-98.