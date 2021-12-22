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Общество

Находившегося в розыске должника по алиментам задержали в Великих Луках

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске, сообщили в пресс-службе регионального управления.

21 декабря росгвардейцы, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Автомобильной остановили для проверки документов 40-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Впоследствии выяснилось, что он с марта 2021 года находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.

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