Находившегося в розыске должника по алиментам задержали в Великих Луках

11:53, 22 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники Росгвардии задержали гражданина, находившегося в розыске, сообщили в пресс-службе регионального управления.

21 декабря росгвардейцы, следуя по маршруту патрулирования, в районе улицы Автомобильной остановили для проверки документов 40-летнего мужчину, внешность которого совпадала с приметами разыскиваемого гражданина.

Впоследствии выяснилось, что он с марта 2021 года находится в исполнительном розыске за задолженность по уплате алиментов на ребенка.