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О храме, победившем войско литовского короля, расскажет новый фильм Псковского агентства информации

С XIV века в этом храме молились монахи и псковичи. Но, конечно, известен он стал после обороны от войск литовского короля Стефана Батория. В своем дневнике Ксендз Пиотровский писал: «Любуемся Псковом! Господи! Какой большой город! Точно Париж. Помоги нам, Боже, с ним справиться».

Стефан Баторий хоть и победил в Ливонской войне, Псков ему не сдался. Поразительная страница истории – город, всего 70 лет назад потерявший независимость, не получивший никакой военной помощи от своего царя, не сравнимый по числу воинов с огромной армией наемников, отразил нападение. Литовцы сделали много проломов в стене за храмом. В праздник Рождества Пресвятой Богородицы состоялся основной штурм. В какие-то моменты казалось, что город должны взять, так как силы не равны. Однако Псков не удалось взять даже полугодовой осадой. В память об этом событии псковичи построили у проломленной стены новый храм – церковь Покрова от Пролома.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.

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