В Псковской области увеличился объем отходов

12:49, 22 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области увеличился объем отходов. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв.

По его мнению, одна из причин существенного увеличения объемов мусора связана с тем, что жители стали реже покидать регион из-за ограничений. Объемы ТКО начали расти с весны 2021 года. «В некоторых местах даже машину приходится два раза отправлять», - заметил Александр Киселёв.

Он рассказал, что за год штат «Экопрома» не сильно поменялся, было закуплено 15 единиц новой техники, и это не предел. По словам директора компании, чем больше населенных пунктов будет в зоне обслуживания, тем больше откроется маршрутов. В среднем пробег всего автопарка «Экопрома» в день составляет почти 9 000 км, в год – более 3 млн км. «Это примерно 75 раз обогнуть экватор», - уточнил Александр Киселёв.