Конкурс «Есть идея» в Пскове собрал 11 социально значимых молодёжных проектов

13:03, 22 декабря 2021, ПАИ

В конкурсе «Есть идея», который проводит администрация Пскова совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи и Псковским городским молодежным центром при поддержке филиала ВГТРК ГТРК «Псков», приняли участие 11 человек. Они представили свои социально значимые молодежные проекты в трех номинациях: патриотизм, добровольчество и урбанистика. Среди авторов проектов есть и совсем молодые лидеры, и опытные общественники, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города.

Больше всего заявок поступило по направлению «добровольчество» и примерно одинаковое количество проектов - в сферах «патриотизм» и «урбанистика». Лучшие из них будут отобраны конкурсной комиссией, согласно положению о конкурсе.

В каждой номинации будет определен победитель, который получит на реализацию своего проекта грант в размере до 100 тысяч рублей. Средства будут выделены из бюджета города Пскова.

Проекты, которые не войдут в число победителей, смогут быть доработаны в течение года в проектной школе Псковского городского молодежного центра и участвовать в конкурсе в 2022 году. «Таким образом, уровень работ вырастет и конкуренция будет более живой», - отметили в центре.

Цель конкурса – вовлечение псковской молодежи в социальную практику, обеспечение развития общественной, творческой активности молодых людей, обладающих лидерскими навыками.

Итоги конкурса подведут 23 декабря.