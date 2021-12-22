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Политика

Ольга Фёдорова планирует продолжить депутатскую деятельность

Депутат Псковской городской Думы по избирательному округу № 7 Ольга Федорова планирует продолжить депутатскую деятельность. Об этом она заявила в эфире проекта ПАИ-live, отвечая на вопрос интервьюера.

Ольга Федорова в 1983 году окончила Псковский ордена «Знак Почёта» государственный педагогический институт имени С. М. Кирова по специальности «русский язык и литература» с квалификацией учителя русского языка и литературы. С 1983 года она работала учителем в Лисейской восьмилетней школе Печорского района Псковской области, в 1984 стала её директором.

С 1986 по 1991 год была учителем русского языка и литературы псковской средней школы № 10, где в 1991 стала заместителем директора по учебно-воспитательной работе, а в 2006 директором. С 2010 года - председатель Совета руководителей образовательных учреждений Пскова.

С 2012 - депутат Псковской городской Думы пятого созыва, член фракции «Единая Россия». Имеет почётные звания, награды - Почетная грамота Главного управления общего и профессионального образования Псковской области (1997).

10 сентября 2017 года была избрана депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва по одномандатному округу № 7. 

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