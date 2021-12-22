В Псковской области на 4% вырастут размеры выплат отдельным категориям граждан
Комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания согласовал законопроект об увеличении на 4% размеров выплат, предоставляемых отдельным категориям граждан. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 22 декабря.
Руководитель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева рассказала, что с 1 января 2022 года ежемесячные компенсационные выплаты в возмещение вреда здоровью инвалидам вследствие военной травмы, полученной в результате выполнения задач в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, составят 624 рубля. Денежное вознаграждение, причитающееся приемным родителям, установят в размере 6180 рублей. Ежемесячное пособие на ребенка составит 261 рубль, ежемесячная выплата ветеранам труда и бывшим сельским специалистам - 1372 рубля, труженикам тыла - 706 рублей, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий - 486 рублей.
Ежегодная денежная выплата на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, составит 1784 рубля.
Многодетным семьям будут каждый месяц выплачивать 430 рублей на каждого ребенка и ежегодно 1234 рублей на приобретение твердого топлива при наличии печного отопления. Компенсация этой категории граждан за приобретение месячного проездного билета для обучающихся общеобразовательных учреждений составит 92 рублей.
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет положено единовременное пособие при первичном трудоустройстве, в случае призыва на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, при рождении ребенка в размере 2221 рубль. Для них же ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет при предоставлении академического отпуска по семейным обстоятельствам установлено в размере 2221 рубль.
Размер средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) и приемному родителю составит: на ребенка до 1 года - 9884 рубля; на ребенка от 1 года до 3 лет - 9922 рубля; на ребенка от 3 до 7 лет - 10956 рублей; на ребенка от 7 до 12 лет - 12376 рублей; на ребенка от 12 до 18 лет - 13232 рубля.
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание «Ветеран труда Псковской области», будет равна 395 рублям.
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