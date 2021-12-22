Пскович Виталий Шудегов стал чемпионом Псковской области по настольному теннису среди ветеранов
Виталий Шудегов из Пскова стал первым на чемпионате региона по настольному теннису среди ветеранов.
Как сообщили в Федерации настольного тенниса Псковской области, среди мужчин в категории «40-49 лет» Виталий сумел взять реванш за проигрыш на Кубке города у Алексея Швецова и стал победителем.
В категории «50-59 лет» в финальном поединке Евгений Морозов взял вверх над Сергеем Захаренковым.
В самой многочисленной категории «60+», где в финале встречались Александр Антоненко и Игорь Кущ, в 5-м сете за неоднократное пререкание с судьей и неспортивное поведение Александр был дисквалифицирован.
А среди женщин лидер был неоспорим с самого начала. Вера Тысятова в очередной раз заслуженно забрала свой победный трофей.
Итоги чемпионата:
Мужчины:
Категория «40-49 лет»:
1. Шудегов Виталий, Псков.
2. Швецов Алексей, Псков.
3. Царенко Евгений, Остров.
Категория «50-59 лет»:
1. Морозов Евгений, Дно.
2. Захаренков Сергей, Псков.
3. Денисов Эдуард, Остров.
Категория «60+»:
1. Кущ Игорь, Себеж.
2. Антонов Николай, Гдов.
3. Созинов Николай, Псков.
Женщины:
Категория «40+»:
1. Тысятова Вера, Псков.
2. Медведева Анна, Гдов.
3. Германенко Валентина, Псков.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Пскович Виталий Шудегов стал чемпионом Псковской области по настольному теннису среди ветеранов
Ученица Идрицкой школы заняла третье место в областных соревнованиях по спортивному ориентированию
Псковская команда по хоккею «Торнадо» выиграла Кубок Ладоги среди игроков 2014 года рождения
Видео: Титулованные псковские легкоатлеты провели совместную тренировку в новом манеже стадиона «Машиностроитель»