Пскович Виталий Шудегов стал чемпионом Псковской области по настольному теннису среди ветеранов

14:16, 22 декабря 2021, ПАИ

Виталий Шудегов из Пскова стал первым на чемпионате региона по настольному теннису среди ветеранов.

Как сообщили в Федерации настольного тенниса Псковской области, среди мужчин в категории «40-49 лет» Виталий сумел взять реванш за проигрыш на Кубке города у Алексея Швецова и стал победителем.

В категории «50-59 лет» в финальном поединке Евгений Морозов взял вверх над Сергеем Захаренковым.

В самой многочисленной категории «60+», где в финале встречались Александр Антоненко и Игорь Кущ, в 5-м сете за неоднократное пререкание с судьей и неспортивное поведение Александр был дисквалифицирован.

А среди женщин лидер был неоспорим с самого начала. Вера Тысятова в очередной раз заслуженно забрала свой победный трофей.

Итоги чемпионата:

Мужчины:

Категория «40-49 лет»:

1. Шудегов Виталий, Псков.

2. Швецов Алексей, Псков.

3. Царенко Евгений, Остров.

Категория «50-59 лет»:

1. Морозов Евгений, Дно.

2. Захаренков Сергей, Псков.

3. Денисов Эдуард, Остров.

Категория «60+»:

1. Кущ Игорь, Себеж.

2. Антонов Николай, Гдов.

3. Созинов Николай, Псков.

Женщины:

Категория «40+»:

1. Тысятова Вера, Псков.

2. Медведева Анна, Гдов.

3. Германенко Валентина, Псков.