«Всероссийский электропрофсоюз» поздравил псковских энергетиков с профессиональным праздником
Псковская областная организация Общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз» поздравила энергетиков региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.
«Это важнейший, эпохальный день для всей нашей страны, ведь без энергетики мы бы не знали, что такое жить в теплых и светлых домах. Примите поздравления с профессиональным праздником и низкий поклон за ваш наиважнейший, благородный и бесценный труд», - обратились в профобъединении к энергетикам.
Им пожелали успехов в непростой работе, интересных новых проектов, достатка и благополучия в семье и личного счастья.
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