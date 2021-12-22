«Всероссийский электропрофсоюз» поздравил псковских энергетиков с профессиональным праздником

14:21, 22 декабря 2021, ПАИ

Псковская областная организация Общественной организации «Всероссийский электропрофсоюз» поздравила энергетиков региона с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Это важнейший, эпохальный день для всей нашей страны, ведь без энергетики мы бы не знали, что такое жить в теплых и светлых домах. Примите поздравления с профессиональным праздником и низкий поклон за ваш наиважнейший, благородный и бесценный труд», - обратились в профобъединении к энергетикам.

Им пожелали успехов в непростой работе, интересных новых проектов, достатка и благополучия в семье и личного счастья.