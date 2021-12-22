Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжил рассказ о церкви, восставшей из пепла
Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья построена в 15 веке, что называется, всем миром, всего за один год. Храм был местом притяжения жителей этого района Пскова. Звонница собора была самой высокой в городе. История церкви многострадальна – она не раз горела, а в годы Великой Отечественной войны получила серьезные повреждения.
Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.
Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.
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Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжил рассказ о церкви, восставшей из пепла
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