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Общество

Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжил рассказ о церкви, восставшей из пепла

Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья построена в 15 веке, что называется, всем миром, всего за один год. Храм был местом притяжения жителей этого района Пскова. Звонница собора была самой высокой в городе. История церкви многострадальна – она не раз горела, а в годы Великой Отечественной войны получила серьезные повреждения.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.

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