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Урок помощи. Псковская инженерно-лингвистическая гимназия проводит благотворительную ярмарку

В эти дни на территории Псковской инженерно-лингвистической гимназии проходит благотворительная рождественская ярмарка. Это одна из главных традиций гимназии, которая сохраняется уже одиннадцатый год. Начиная с ноября родители и учителя проводили мастер-классы для учеников и совместно создавали огромное разнообразие товаров. Вырученные деньги направляются в Псковский детский фонд.

На мероприятии царит позитивная и дружеская атмосфера, играет музыка, ученики 10-11 классов, которые стоят за прилавком, активно предлагают приобрести «товары», созданные руками школьников из пятидесяти классов. Это и открытки к Рождеству, Новому году, дню рождения; самодельные подарки из дерева, ткани, картины, созданные в любой технике;
самодельные украшения; фотоработы, декоративные украшения (для интерьера), аксессуары, растения в горшках и домашняя выпечка. Также на время ярмарки проводятся лотереи и предоставляется возможность нанести аквагрим (face-art).

Гостем ярмарки могут стать ученики школы, родители (при наличии QR-кода) и преподаватели. Приходя на территорию, все кладут определённую сумму в специальный бокс, а взамен получают равный по номиналу купон, который и служит валютой. Если всю сумму потратить не удалось, остаток переводится в отдельный бокс для пожертвований.

О значимости мероприятия корреспондентам ПАИ рассказала организатор ярмарки – Мария Кузнецова.
«Нужно смотреть на это с двух сторон. Одна – это то, что дети и семьи, которые нуждаются в деньгах, получают поддержку. У фонда есть целый список. Во-вторых – это хороший урок нашим воспитанникам. Мы рассказываем про тех, кому необходимо помочь. Мы показываем реальные истории, фотографии, рассказываем о заболеваниях, учим их, что есть такие дети. Ну и конечно наши ребята учатся делать что-то своими руками. Как некий урок технологии или труда. Ещё это радость. Атмосфера этих трёх дней поднимает настроение всем, ребята очень любят эти дни, даже больше, чем какие-то рождественские концерты».

Мария Кузнецова с участниками ярмарки

Перед началом мероприятия организаторы заявляют сумму, которую они хотели бы собрать. В прошлом году удалось собрать 380 000. В этом году заявлено 600 000, но удастся ли её достичь, пока не ясно.
Масштаб события позволяет задуматься о расширении, но на данный момент организаторы предпочитают оставаться в своих рамках.

Ярмарка проходит с 20 по 23 декабря. Все детали можно посмотреть в нашем фоторепортаже.

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