В здоровом теле - здоровый дух. Псковичи рекомендуют больше гулять и заниматься спортом

17:14, 22 декабря 2021, ПАИ

Многие слышали фразу «В здоровом теле – здоровый дух». Но что она значит? Корреспонденты Псковского агентства информации попытались узнать у простых псковичей. Мнения собраны в нашем опроснике.

Большинство участников опроса считают, что душевное состояние неотделимо от физического. Чем больше ты уделяешь времени здоровью своего тела, тем крепче твоё душевное состояние. «А как иначе? Я всю жизнь спортом занималась, за Псковскую область выступала. Так и должно быть: лыжи, велосипед, коньки. Не слезала», - поделилась пожилая псковичка.

Представители молодёжи признаются, что не всегда уделяют достаточно времени своему здоровью. Но, вместе с тем, стараются избегать вредных привычек и «не перегружать свой организм». «Я, если честно, ничего особого не делаю. Просто стараюсь ограничить себя в каких-то вредных привычках и больше гулять», - рассказала представительница молодёжи.

Ещё псковичи рекомендуют правильно питаться, не лениться делать хотя бы минимальные разминки или зарядки. В зимнее время можно закаляться, играть в снежки и больше находиться на свежем воздухе. Тело будет здорово, и появится больше сил для достижения целей и свершений.