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Военные 175-го гвардейского разведбатальона помянули товарищей в псковском храме

Военные помянули в молитве погибших товарищей. Фото: «ВКонтакте»

Вчера, 21 декабря 2021 года, на Божественной литургии в воинском храме Святого благоверного великого князя Александра Невского города Пскова личный состав 175-го гвардейского отдельного разведывательного батальона молитвенно помянул своих боевых товарищей, трагически погибших 12 ноября на учениях в Республике Беларусь.Об этом сообщили ПАИ в храме Святого князя Александра Невского.

Богослужение совершали воинские священники частей Псковского гарнизона.

На учениях в Республике Беларусь вследствие внезапного сильного порыва ветра у земли произошло схождение парашютов двух военнослужащих, имевших высокую квалификацию инструкторов парашютной подготовки. У обоих парашютистов погасли купола.

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