Рособрнадзор не намерен упрощать ЕГЭ из-за пандемии

08:37, 23 декабря 2021, ПАИ

Содержание и уровень сложности Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2022 году из-за пандемии коронавируса упрощать не планируется, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом пишет ТАСС.

«Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз (в 2021 году) не меняли, и сейчас не собираемся. Нам все говорили, что, может, полегче сделать экзамены. Сделать что-то по-другому - это ухудшить ситуацию», - заявил Музаев.

Согласно утвержденному расписанию ЕГЭ, досрочный период сдачи в 2022 году у одиннадцатиклассников начнется 21 марта и продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.