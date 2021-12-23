Система образования Пскова в этом году участвовала в двух профильных нацпроектах

09:18, 23 декабря 2021, ПАИ

В 2021 году в сфере образования Пскова произошли значимые события, в том числе благодаря участию муниципалитета в национальных проектах, сообщили в пресс-службе администрации города.

В рамках нацпроекта «Демография» в Пскове открылось два детских сада: №57 «Маленькая страна» на 270 мест на улице Алехина, 2 и дошкольное отделение Псковской инженерно-лингвистической гимназии на 140 мест в деревне Борисовичи. Кроме того, в январе 2022 года откроется детский сад на 120 мест на улице Коммунальной, 56.

В рамках проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», который является частью нацпроекта «Демография», 1,4 тысячи детей от 1,5 до 3 лет с 1 сентября зачислены в ясельные группы.

Нацпроект «Образование» в Пскове был реализован по двум направлениям. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» в 19 псковских школах создано около 3 350 новых мест для дополнительного образования. Дети стали заниматься в кружках по шести направлениям: естественно-научное, техническое, социально-гуманитарное, художественное, физкультурное, туристско-краеведческое.

В рамках федерального проекта «Современная школа» детский сад компенсирующего вида №17 и Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи приняли участие в работе Консультационной службы Псковской области. Специалисты провели более 400 консультаций для родителей, имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ и граждан, желающих принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Этот же проект позволил начать в этом году строительство новой школы на 825 мест на улице Юбилейной, а также заключить контракт на возведение школы на 525 мест на улице Киселева.

Благодаря участию Пскова в программе «Газпром - детям» в 2021 году у трех школ - № 10, 24 и ППК - появились современные пришкольные стадионы.

В уходящем году увеличилось количество выпускников, набравших 100 баллов по разным предметам. В прошлом году их было 18, в этом году – 20. Псковские школьники вновь стали финалистами «Большой перемены» - самого масштабного проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В финал конкурса вышло 11 учащихся, а победителями стали трое.

Воспитатели детских садов становились победителями всероссийских конкурсов: «Воспитатель года России», «Основы финансовой грамотности», «Логопеды сегодня». Ведомственными наградами награждены 34 педагога, в том числе присвоено почетное звание «Ветеран сферы воспитания и образования», 21 человек награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации», 12 человек - почетной грамотой Министерства просвещения РФ. Трем педагогам присвоено звание «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Еще 5 преподавателей стали победителями конкурса лучших учителей общеобразовательных учреждений Псковской области.

Детский сад №50 «Красная шапочка» стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Эколята - друзья и защитники природы». Детский сад №28 «Искорка» - организатором Международной конференции «Александр Невский - имя нашей славы». В ней приняли участие 27 дошкольных учреждений Псковской области, Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Переславля-Залесского, Городца.

Три школы Пскова – Псковский технический лицей, Гуманитарный лицей и Псковский педагогический комплекс – вошли в рейтинг лучших школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.