Елена Полонская поздравила коллектив ПсковГУ с 10-летием вуза

19:02, 22 декабря 2021, ПАИ

Торжественная церемония награждения профессорско-преподавательского состава и сотрудников Псковского государственного университета в связи с 10-летием вуза состоялась 21 декабря. От имени депутатов Псковской городской Думы и себя лично коллектив вуза поздравила глава Пскова Елена Полонская и вручила почётные грамоты и благодарственные письма. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

«Трудно переоценить значение ПсковГУ в жизни региона и города. Вуз является безусловным лидером в среде высших учебных учреждений Псковщины, на данный момент в регионе нет равных ему по уровню профессорско-преподавательского состава, научных исследований, материальной базы, востребованности выпускников. Я горжусь тем, что мой сын стал студентом ПсковГУ», – отметила глава города и пожелала всему коллективу университета здоровья, вдохновения и неиссякаемой жизненной энергии.

Напомним, что Псковский государственный университет создан путём слияния двух высших учебных заведений (Псковский государственный педагогический университет имени С. М. Кирова, Псковский государственный политехнический институт) и трёх средних профессиональных учебных заведений (Псковский индустриальный техникум, Псковский колледж строительства и экономики и Великолукский строительный колледж). Торжественная церемония открытия нового вуза состоялась в октябре 2011 года.