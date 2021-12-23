Более трех миллионов рублей лишились псковичи, пообщавшись с «банковскими служащими»

10:14, 23 декабря 2021, ПАИ

В Пскове трое местных жителей стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

22 декабря 34-летнему и 62-летнему жителям Пскова позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и предложили «услуги» для предотвращения несанкционированного доступа к их банковским счетам. А 37-летнему псковичу тоже позвонил мнимый банковский служащий и предупредил о возможном незаконном оформлении на него кредита.

Горожане поддались на уловки злоумышленников и лишились в общей сложности свыше трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, отметили в ведомстве.