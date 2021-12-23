Утверждён трёхлетний бюджет территориального фонда медицинского страхования Псковской области

12:07, 23 декабря 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли во втором и третьем чтениях проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Директор территориального ФОМС Валентина Альбова отметила, что законопроект не претерпел никаких изменений по сравнению с первым чтением, все параметры сохранены. На 2022 год прогнозируются доходы бюджета фонда в сумме 8 млрд 909 млн 601,4 тыс. рублей, в том числе за счёт межбюджетных трансфертов - 8 млрд 891 млн 407 тыс. рублей. Дефицита не прогнозируется.

Прогнозируемый общий объём доходов и расходов бюджета фонда на 2023 год составит 9 млрд 393 млн 662,3 тыс. рублей, на 2024 год - 9 млрд 944 млн 849,6 тыс. рублей.