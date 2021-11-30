Бюджет ФОМС Псковской области принят в первом чтении

12:28, 30 ноября 2021, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли в первом чтении проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 4-й (внеочередной) сессии регионального парламента 30 ноября.

Директор территориального ФОМС Валентина Альбова отметила, что доходы ФОМС зависят от двух основных показателей: численность застрахованных граждан и размер подушевого норматива. Специалист обратила внимание, что, несмотря на увеличение в 2022 году норматива на 8,4 %, рост субвенций из федерального бюджета составит 6,8 %. Это связано с уменьшением в регионе количества застрахованных граждан. Сумма доходов фонда не превысит его расходы и составит 8 млрд 909 млн 601,4 тысячи рублей.

Депутат Виктор Антонов поинтересовался, как обстоят дела с долгами лечебных учреждений и есть ли планы от них уходить на следующий год.

Валентина Альбова согласилась, что просроченная кредиторская задолженность у медицинских организаций увеличилась. Это связано с тем, что в течение двух лет сократилось оказание медицинской помощи по платным услугам и на основании договоров. По её словам, работа с медицинскими учреждениями ведётся, состоялась встреча главврачей с комитетом по здравоохранению, намечены мероприятия по сокращению просроченной задолженность. Более 400 млн было направлено в прошлом году на возмещение выпадающих доходов, в этом году направляются средства на лечение больных с ковидом. «Меры принимаются, положительная динамика имеется», – заверила Валентина Альбова.