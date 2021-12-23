Два года условно получила жительница Пскова за нападение на сожителя

10:53, 23 декабря 2021, ПАИ

Два года условно получила жительница Пскова за нападение на сожителя, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщине предъявлялось обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «3» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

7 февраля 2021 года подсудимая поссорилась с пьяным сожителем и ударила его ножом в живот, причинив потерпевшему «тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека».

Суд признал женщину виновной и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года.