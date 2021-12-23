В Саратовской области возбудили уголовное дело против матери, которая бросила детей в овраге

10:55, 23 декабря 2021, ПАИ

СК РФ возбудил уголовное об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в саратовском селе детей, один из которых погиб, пишет РИА Новости.

22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района были найдены дети пяти и восьми лет. Мальчик скончался в больнице, девочка находится в реанимации. По данным районных властей, мальчика и девочку обнаружили на морозе без верхней одежды.

По данным следствия, 22 декабря 43-летняя мать детей в частном доме, где они жили, рассердилась на детей, поскольку они не слушались. После этого женщина стала душить сначала сына, затем дочь, пока они не перестали подавать признаков жизни. Затем подозреваемая вынесла детей на улицу и оставила в овраге. Девочка пережила клиническую смерть и находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Мальчик скончался в больнице.

Позже полицейские нашли её в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.