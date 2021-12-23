Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Саратовской области возбудили уголовное дело против матери, которая бросила детей в овраге

СК РФ возбудил уголовное об убийстве и покушении на убийство в отношении матери найденных в овраге в саратовском селе детей, один из которых погиб, пишет РИА Новости.

22 декабря в овраге в селе Прокудино Аткарского района были найдены дети пяти и восьми лет. Мальчик скончался в больнице, девочка находится в реанимации. По данным районных властей, мальчика и девочку обнаружили на морозе без верхней одежды.

По данным следствия, 22 декабря 43-летняя мать детей в частном доме, где они жили, рассердилась на детей, поскольку они не слушались. После этого женщина стала душить сначала сына, затем дочь, пока они не перестали подавать признаков жизни. Затем подозреваемая вынесла детей на улицу и оставила в овраге. Девочка пережила клиническую смерть и находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Мальчик скончался в больнице.

Позже полицейские нашли её в Энгельсе и доставили в следственный отдел СК. В отношении женщины возбудили уголовное дело. В настоящее время подозреваемая задержана, с ней проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Mercedes-Benz сгорел на улице Ижорского Батальона в Пскове
22 декабря 2021

В Пскове из-за ДТП при круговом движении на перекрёстке улиц Инженерной и Индустриальной затруднено движение
22 декабря 2021

Публикуем фотографии с места гибели жителя Санкт-Петербурга на Чудском озере
22 декабря 2021

Три человека провалились под лед на Чудском озере. Один погиб
21 декабря 2021

Жителя Новоскольнического района осудили за кражу и нападение
21 декабря 2021

В Себежском районе пенсионер сбил женщину, шедшую по центру проезжей части
20 декабря 2021

В Невельском районе пресекли ввоз двух партий контрабандных сигарет
20 декабря 2021

Административное наказание получат капитаны судов, нарушившие правила лова рыбы в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...