О ёлках, мандаринах и предновогодних перевозках через границу – пресс-конференция с Олегом Емцевым

15:20, 23 декабря 2021, ПАИ

Около 20 тысяч новогодних деревьев ввезли в Россию через Псковскую область с начала года. В основном деревья ввозят из стран ЕС, чаще всего это сосны, ёлки и пихты. Основной объём поставок мандаринов в Россию прошёл за последние два месяца, их ввозят через порт в Санкт-Петербурге. В частности, в Россию мандарины поступают из Пакистана, Марокко, Аргентины, Чили, Зимбабве. Об этом и многом другом 16 ноября в медиацентре ПАИ рассказал руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

– Добрый день, коллеги! Рада всех приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас состоится пресс-конференция руководителя Северо-Западного управления Россельхознадзора Олега Емцева. Олег Георгиевич, первый мой вопрос будет очень предновогодний и касается того, сколько же рождественских деревьев, елок различных ввозят в Псковскую область? Действительно ли их ввозят, и если привозят, то откуда?

– Еще раз добрый день! Добрый день, участники сегодняшней пресс-конференции. Во-первых, хочу поблагодарить медиацентр ПАИ за возможность уже второй раз рассказывать о деятельности нашего ведомства, тем более приятно находиться здесь, в студии, в преддверии новогодних праздников. Это как раз актуальные темы. Мы поговорим сегодня о рождественских деревьях. Конечно, наше ведомство является органом, который контролирует ввоз такой продукции, как рождественские деревья. Отмечу, что при поступлении из иностранных государств каждая партия елок, пихт, других рождественских деревьев обязательно подлежит контролю со стороны нашего инспектора.

Приведу статистику, цифры. С начала года через пункты пропуска, которые расположены в Псковской области, у нас ввезено около 20 тысяч рождественских деревьев. Если быть более точным, то это 19 983. Потому что они у нас считаются поштучно, каждая партия у нас сопровождается фитосанитарным сертификатом, подтверждая благополучие в карантинно-санитарном состоянии. Основные поставщики: больше всего деревьев было у нас ввезено из Дании (7250), из Латвии (7312). Происхождением этих деревьев выступали такие страны, как Дания и Польша. Также ввозились рождественские деревья из Словакии (3863). Происхождение – понятно, что ввозятся они из Латвии, а происхождение – в основном это Евросоюз: Германия, Нидерланды, Польша и Эстония. Если говорить о последней, об Эстонии, то у нас было ввезено практически 1,5 тысячи штук рождественских деревьев.

– Рождественские деревья – это так называется. Но это что? Что в себя включает?

– Это сосны, елки, ели, пихты, то есть это срезанные молодые деревья. Это не горшечный, не посадочный материал, это срубленное дерево.

– Вы сказали, что ввозится с начала года. Но, наверное, все-таки основной объем в этот период?

– Да, сейчас у нас регулярно поступают, объемы увеличиваются, сезонность. Но не скажу, что летом не поступают, весной все равно они поступают, потому что люди украшают, в том числе. Здесь идут рождественские деревья – это не только целиком деревья, но и также хвойные лапы, срезки, такие, которые идут для украшения. Сейчас, конечно, их больше. Я хочу отметить, что если мы сравниваем статистику того года, 2020-го, то увеличился объем в 6 раз. Это все-таки говорит о том, что прошлый год был связан, понятно, что и как сейчас, сложная эпидемиологическая обстановка, коронавирус. Но как-то люди уже привыкли и хотят праздника, и поэтому в этом году мы видим большую потребность в данной категории товара.

– Олег Георгиевич, уточните: вы сказали, что это какие-то ветки, сами деревья, но это деревья не для посадки?

– Это не для посадки.

– И все равно круглый год возят?

– Да.

– Понятно, это для уточнения. А на сегодняшний день везут в Псковскую область или же через Псковскую область еще куда-то дальше?

– Это везется во все регионы страны, в том числе и в Псковскую область, и в Санкт-Петербург, и в Москву, и в другие регионы.

– Если еще говорить о каких-то предновогодних перевозках, что еще везут через Псковскую область и к нам в регион?

– Конечно, у нас… Возьмем праздничный стол. Больше всего увеличивается по количеству продуктов животного происхождения – это красная рыба, икра. Если говорить о происхождении животноводческой продукции, то через Псков у нас поступают довольно-таки большие объемы рыбной продукции, поступило 1,5 тысячи тонн красной рыбы, в основном мы говорим, если это импортные поставщики, которые поступают через пункты пропуска Псковской области, это рыба происхождения Фарерские острова, Чили, Турция, Республика Беларусь. Поступают брюшки лосося, мороженый лосось, обрезь лосося, то есть эти 1,5 тысячи тонн поступают, проходят контроль нашего ведомства. Хочу отметить, ввиду географического расположения основной символ Нового года – мандарин, понятно, что в каждой семье будет миска или корзинка с мандаринами, чтобы пахло не только елкой, но и присутствовал запах мандаринов. Через Псковскую область мандарины к нам не завозятся, по объективным причинам. Потому что все мандарины – у нас есть порт, очень крупный транспортный узел, большой порт Санкт-Петербурга, потому что мандарины к нам завозятся из далеких стран, и все мандарины, которые поступают в регионы, в том числе и Псковскую область, поступают из порта, из Санкт-Петербурга.

– Мандарины через нашу границу не провозят…

– Да. Не провозят. Но это просто логистика. Понятно, что мандарины поступают в Российскую Федерацию из Пакистана, Марокко, Южно-Африканской Республики, Аргентины, Уругвая, Египта, Чили, даже Зимбабве. Это страны, от которых поступают больше контейнеры.

– Они все знают, что мы очень любим мандарины. А по рыбе можно уточнить? Вы сказали, что 1,5 тысячи тонн. Это за какой период?

– Это за весь год.

– За весь год. А сейчас можно говорить о том, что поставки красной рыбы выросли?

– Я бы не сказал. Мы анализируем – все на том же уровне.

– То есть где-то равномерно в течение года?

– Да, да. Какой-то активности нет. Если говорить о красной икре, она из-за рубежа не поступает, у нас отечественная икра. Мы все знаем, что, можно сказать, такой бренд русский. Это в основном красная рыба. Импортная. Это Чили, Фареры, Турция, которые именно здесь контролируются нашими инспекторами Псковской области. А если говорить о мандаринах – то объем 195 тысяч ввезли через порт Санкт-Петербурга и дальше направились, в том числе и в Псковскую область.

– Это тоже за весь период?

– Да. Кстати, хочу сказать, что основной объем – это за последние 2 месяца. Потому что мы всегда наблюдаем активность и готовы, мобилизуем инспекторов в порту, потому что понимаем, что сейчас там будут поставки большие из Марокко, Пакистана. Потому что та сторона тоже знает, когда востребован данный цитрус в Российской Федерации. Наверное, хочу еще донести, часто задают вопрос: мандарины, а на этикетках звучат как климентины, сацумы, тангор, танжело. Это уже сорт мандаринов, можно сказать. Это гибриды цитрусовых. Это когда скрещивают мандарин с грейпфрутом, грейпфрут с апельсином, либо все трое. Поэтому это те самые мандарины, только они получены путем скрещивания.

– То есть у нас совершенно разнообразны и по странам, откуда приходят, и по сортам.

– Да.

– Давайте вернемся к елкам. Очень интересная тема, тем более что их как раз везут через нашу границу. Кому, как не Россельхознадзору, знать, как правильно выбрать ель. Какие к ней должны требования предъявляться, с вашей точки зрения?

– Не буду останавливаться на тех документах, которые мы проверяем. Мы свою работу делаем. Хочу уверить, что каждая импортная елка или ель, которая идет для реализации на новогодние праздники, контролируется не только проверка документов, но и обязательно проведение экспертизы. Поскольку у нас основной риск, какой может быть карантинный объект, – это сосново-стволовая нематода, которая может находиться под корой дерева, она поражает, это карантинный объект. Если он куда-то везется за город, за дачу, то это может быть заражение и хвойных лесов, этого достаточно…

– Даже несмотря на то, что она не высаживается?

– Да, конечно, потому что они там находятся и переносятся насекомыми эти личинки. Они большие довольно-таки. И поэтому у нас обязательно каждая партия контролируется, импортные елки, которые идут сюда, они все чистые, можете быть в этом уверены. Конечно, выбирая елку, вы должны идти в места реализации, в специализированные места продажи, которые организуются. Конечно, нужно обращать внимание прежде всего на внешний вид дерева: хвоя должна быть немножечко маслянистой, ярко-зеленого цвета, достаточно гибкой, не хрупкой, не ломаться, это говорит о том, что она довольно свежая. У нас везут в основном свежие срезы елок. Тем более логистика, Евросоюз не так далеко, и затрачиваются не недели, а буквально дни. Конечно, нужно еще посмотреть край сруба, он должен быть чистым. Иногда, когда мы смотрим на край сруба, мы там можем видеть небольшие затемнения, скажем так, трещины, еще что-то. Это говорит о том, что дерево больное или нехорошего качества. Поэтому на сруб обращайте внимание.

– Он должен быть светлым?

– Да, он должен быть чистым, без всяких затемнений, без трещин. Это говорит, что дерево качественное, свежее и долго простоит у вас.

– Скажите, пожалуйста, а управление Россельхознадзора проводит проверки на елочных базарах?

– Здесь у нас получается, что мы проводим такие проверки, у нас нет компетенции проверять елочные базары. Мы осуществляем контроль на границе и контроль при перемещении. Но здесь, когда вы идете на елочный базар, вы вправе потребовать документы у тех людей, которые занимаются реализацией. Должен быть карантинный, фитосанитарный сертификат, там должна быть указана партия. Здесь нужно понимать, что карантинные зоны каждых регионов. Елки в Псков могут завозиться не только импортные, могут завозиться еще из других регионов.

– Могут быть местные.

– Да. И чаще всего… Если местные елки, то тут нужно понимать, что на них в любом случае в товарной накладной должен быть номер карантинного сертификата, заключение... На местные елки заключений нет, но, как правило, если покупаете местные елки, будьте спокойны, потому что местность – Псковская область благополучна по карантинным объектам, по всем этим вещам. У нас бывает, если везут елки с Дальнего Востока, то там уже леса, где есть карантинные объекты. Там уже наши коллеги оформляют карантинный сертификат, и так далее. Просто вы должны спросить: чьи елки? Если из другого региона, тогда спросить карантинный сертификат, чтобы убедиться, что есть заключение, что елки…

– Вы сказали, что по Псковской области елки чистые, потому что у нас нет, у нас чисто все. А соседние регионы, которые находятся в Северо-Западном округе, как там обстоят дела?

– Нет, Северо-Запад – это благополучная территория. Это если елки везут, как правило, из дальних регионов – это Дальний Восток, и такие тоже.

– То есть мы можем не беспокоиться, если елка с Северо-Запада – она здоровая.

– Я скажу, что больше здесь беспокоиться должны те, кто ставит елку за городом и на улице. А если вы домой, то просто выбирайте по качеству. Чтобы елка была вот такого хорошего качества. Потому что она постоит у вас дома, а дальше вы ее утилизируете. И здесь какого-то риска или опасности нет. Главное – чтобы было приятно глазу, чтобы она пахла и радовала вас.

– Спасибо большое за рекомендации. Думаю, мы обязательно воспользуемся. Скажите, пожалуйста, предновогодняя суматоха, суета, все равно все поедут так или иначе, у кого есть возможность, через границу и захотят провезти какие-то товары в виде подарков, те же самые продукты. Что можно, что нельзя ввозить, какие есть требования? Давайте напомним как раз, потому что рождественские каникулы будут, так или иначе люди поедут отдыхать.

– Да, это такой вопрос, на всех конференциях звучит. И мы хотим, чтобы он звучал, чтобы как можно чаще люди вспоминали. Понятно, что в преддверии новогодних праздников тоже поездки, но люди ездили всегда, будут ездить, в этот период чуть меньше, но тем не менее они перемещаются. И у нас есть нормативный международный документ, это решение комиссии Таможенного союза, которое четко указывает на нормы. Если вы поехали отдохнуть, а потом въезжаете сюда, то, если мы говорим про продукцию животного происхождения, то вы можете в расчете на одно физическое лицо ввезти продукции животного происхождения – очень важно, готовой к употреблению, в заводской упаковке, – не более 5 кг. Это очень важно. И очень важно, что выезжать из страны, которая благополучна по эпизоотическому положению.

– Это по ввозу?

– Да. Это по ввозу. Потому что когда вы выезжаете, вы должны ознакомиться на нашем сайте с требованиями той страны, куда вы въезжаете. Потому что у каждой страны определенные, разные требования. Где требования Евросоюза, там разные объемы. Поэтому вы должны ознакомиться, у нас там все требования по всем странам. Зайдете на сайт, там очень удобно, перечень стран, нажимаете ту страну, и там указано в разделе «Ветеринарные требования», что вы можете туда отвезти. А если вы возвращаетесь… Мы же, как правило, уезжаем отдыхать, а возвращаемся к Новому году, сыр, хамон или еще что-либо, эти подарки очень вкусные.

– То есть это касается мяса, рыбы и?

– Мясо, рыба, молочная продукция, консервированная продукция. Та же самая икра, рыбная продукция.

– К сожалению, на рынках там, мы это не сможем и привезти сюда? Это должно быть именно в упаковке?

– Это должна быть именно упаковка. Ну почему? Допустим, у нас выезжают в Финляндию, и там есть рынки, которые вакуумируют и наклеивают этикетку сверху. Поэтому эта продукция, получается, упаковка обязательна. Если даже упаковка будет открыта, мы будем вынуждены принять меры, не допустить.

– Попросить пассажира съесть.

– Продукция возвращается на сопредельную сторону, там уничтожается. Продукция животного происхождения, то есть до 5 кг в расчете на одно физическое лицо. Должна быть в заводской упаковке, готовая к употреблению. Самое главное – в заводской упаковке. Еще такой важный момент, очень многие не обращают внимания на ту страну, в которой они пребывают. Если там есть какие-то вспышки – африканская чума свиней, так далее, то здесь мы будем вынуждены вернуть эту партию, потому что риск заноса вируса есть. Обязательно посмотрите эпизоотический статус страны, когда въезжаете, он также есть у нас на сайте.

– Но это касается не только местных продуктов?

– Это касается именно завоза из другой страны.

– Нет, мясных, именно мясо.

– Но в основном мясо, конечно.

– А что касается растительного происхождения?

– Растительного происхождения – здесь то же самое. До 5 кг можно ввозить, здесь про упаковку речи не идет. Это просто объем до 5 кг.

– В основном, что это может быть?

– В основном это хурма, что там могут везти… Фрукты, овощи, которые набирают в зависимости от специфики страны, и так далее. А что касается цветов, здесь у нас можно ввезти не более 3 букетов. Один букет – это 15 цветочков. Это такая норма из 318-го решения комиссии Таможенного союза.

– Не важно, каких цветов?

– Не важно. Но и мы, и должностные лица таможенных органов, будут пересчитывать, будут считать. Но практика показывает, что в основном не везут букеты. Потому что пока едешь… Как-то все любят покупать либо в аэропорту, либо когда уже прибывают. Как-то так. Это в основном пытаются провезти горшечные растения. А горшечные нельзя. Потому что с землей и на посадку… Так что здесь речь идет о букетах, срезанных цветах.

– Если это горшечное растение – нужны какие-то справки?

– Да, конечно, нужен фитосанитарный сертификат в обязательном порядке.

– На каждый, даже небольшой?

– Да, да.

– Спасибо. Не можем не затронуть такую тему, как путешествие с питомцами. Кто-то обязательно захочет взять с собой любимое животное. Давайте напомним правила. Какие документы необходимо оформлять?

– Да, если путешествуете с животным, обязательно обращайтесь к нам. Еще раз повторю, если сравнивать исторический период деятельности нашего ведомства, уже 16 лет нашему ведомству, то видим, что активно увеличилось количество перемещений домашних животных. Люди стали их с собой брать чаще. У нас в этом году только при ввозе 201 846 голов животных проконтролировали. При вывозе поменьше, там 11 522 головы животных, но тем не менее.

– Мы сейчас говорим про домашних питомцев или про всех животных?

– Здесь ввоз животных все вместе, но говоря про домашних питомцев вывоз – 11 522 головы. Это про вывоз. Здесь, конечно же, нужно заблаговременно обратиться, нужно понимать, что если вы с питомцем – то у питомца обязательно должен быть оформлен ветеринарный сертификат. Если вы выезжаете в любую страну, каждая страна при пересечении вами границы и желании попасть на ее территорию будет у вас требовать наличие ветеринарного сертификата, который оформляет исключительно орган Россельхознадзора, сотрудники Россельхознадзора. Как правило, здесь актуален, для Псковской области, Евросоюз. Соответственно, есть директива Евросоюза, которая утверждает конкретный документ, который должен сопровождать животное во время его транспортировки в вашем пути, автомобильным транспортом, железнодорожным либо каким вы поедете. Вы должны обратиться по месту, где вы находитесь, в районную станцию по борьбе с болезнями животных, это местное управление ветеринарии. Они вам оформляют ветеринарную справку, форму № 1, где указывают маршрут следования. Здесь обязательно надо помнить основные вещи: это прививка от бешенства, собаки, кошки – обязательно. И там есть определенные сроки. Мы часто сталкиваемся с тем, что после прививки не выдержан карантин, там есть определенные сроки после прививки, когда животное нельзя сразу – сегодня его привил, завтра его отправил. Поэтому это тоже контролируют. И соответственно, срок действия прививки – на год. Мы уже привыкли к прививкам, уже понимание есть у нас. Это такой же принцип действия любой вакцины, она действует год. И против бешенства в том числе. Надо смотреть: если она у вас заканчивается, вы понимаете, что обратно будете возвращаться – и уже… То лучше сделать новую прививку. И конечно, это обработка от паразитов и от гельминтов. Это чтобы получить эту справку. Это не просто вы принесли животное. Есть такие требования, и я назвал основные. И животное обязательно должно быть чипировано, если едем в Евросоюз. Микрочип, индивидуальный номер, который будут у вас проверять и считывать.

– Каких животных это касается?

– Собак, кошек. Если у нас на законодательном уровне еще нет обязательных требований, сейчас только разрабатывается закон о сертификации животных, в документах наших написано, что должно быть идентифицировано любым доступным способом. Как правило, раньше делали у нас тату, еще что-то. Но у нас все клиники, уже сейчас все животные, и у меня тоже кошка есть, уже чипирование, чтобы не боялись. Эта процедура не болезненная, абсолютно. А Евросоюз уже давно, уже 10 лет там действует правило, что микрочип обязательно должен быть. Когда вы будете проходить пограничный контроль таможенно-ветеринарный, обязательно ваше поднесут животное к устройству, потому что номер этого чипа вписывается и в паспорт животного, и в документ, который оформляем мы уже на границе взамен той справки, которую вам выдали по месту жительства. Хочу еще раз обратить внимание, что процедура эта небыстрая, это заполнение сертификата со стороны нашего инспектора. Поэтому у нас есть на сайте определенный сервис, где вы заблаговременно можете отправить заявку, вбить туда основную информацию, о владельце, о хозяине, о месте проживания, куда вы едете, номер микрочипа, дата рождения, порода, основную. Это сократит время оформления уже при пересечении.

– Поэтому сейчас эта информация очень актуальна, чтобы успеть сделать заблаговременно, чтобы успеть вывезти животное.

– Да.

– Что касается экзотических животных, у вас на сайте тоже написано, что конкретно необходимо.

– Да, экзотические – там уже сложнее. Там уже от вида, от экзотики, вакцинации совсем другие, не только против бешенства, там еще добавляются. Там гораздо серьезнее надо отнестись и более детально.

– Экзотическими животными кто у нас считается? Еноты, которые сейчас очень популярны, относятся к экзотическим животным?

– Знаете, как такового термина нет, экзотическое животное – которое не обитает в нашем регионе. Для нас это экзотика. Я бы не сказал, что еноты – это экзотическое животное.

– Для домашнего животного. Во всяком случае, это все есть на сайте у вас.

– Да, конечно. Есть абсолютно конкретные требования по каждому виду продукции, и даже решением комиссии Таможенного союза у нас утвержден перечень требований, и там пошло, их там порядка 40, и в том числе и ластоногие, и в зависимости от вида животных, приматы, все.

– А что делать, если возникли какие-то сложности с провозкой животных или товаров, непосредственно на границе, хотя, казалось бы, все документы оформлены правильно. Что делать?

– Практика показывает, естественно, наш инспектор не просто так задержит. И не укажет никаких причин и ничего. Инспектор объяснит, что у вас здесь, допустим, недостаточно сведений о профилактических мероприятиях, мы даем возможность оперативно достать электронную почту, еще что-то. Конечно, если мы в пункте пропуска видим, что нет вакцинации против бешенства, естественно, мы откажем. У нас был случай, когда в аэропорту отправляли грузом животное, и в Европе очень к этому жестко. В Европе, когда прилетела собака грузом, пассажир не успел долететь, опоздал на рейс, а собаку отправил, и оказалось, что у собаки не было вакцинации. И там эвтаназия сразу. Очень жестко. Поэтому здесь вы не рискуйте. Там большие штрафы, и лучше здесь все заранее узнать.

– Давайте не будем останавливаться на печальной ноте, что-нибудь позитивное. Коллеги, есть ли у вас какие-то вопросы к Олегу Георгиевичу? Нет?

– Я бы еще хотел отметить, что мандарины, которые к нам поступают, у нас любая продукция растительного происхождения, есть определенный перечень этой продукции, коды ТН ВЭД, каждая партия, абсолютно каждый контейнер досматриваем, отбираем пробы. Мы говорили, чем опасны рождественские деревья и чем опасны цитрусовые, как практика. У нас на цитрусовых, это опять же карантинный объект, на мандаринах у нас может присутствовать такой карантинный объект, как средиземноморская муха. Поэтому у нас в этом году, когда мы проверяли все контейнеры с мандаринами, с цитрусовыми, у нас было 37 случаев выявления по мандаринам. Мы реально находили эту живую муху, которая была в контейнере.

– Она опасная?

– Она опасна в части благополучия территории. Все то же самое, что и с нематодами. Почему создан этот перечень карантинных объектов? У каждой страны он есть, и каждая страна ставит этот барьер путем проверки грузов, чтобы не занести на территорию эти объекты. Это жук-усач и так далее, их большое количество, этих насекомых. И есть прямо карантинные, которые мы не допускаем. Поэтому если мы видим живых карантинных объектов, то дальше данный контейнер подлежит обработке, обеззараживанию. У нас есть республиканский фумигационный отряд, который обеззараживает. Поэтому мандарины – каждая партия проходит контроль, проходит исследование через лабораторию.

– Если вы исследовали – значит можно кушать, они безопасны.

– Это просто так, для кругозора, что на цитрусовых тоже могут быть карантинные объекты.

– Спасибо большое. Я думаю, что запомнить эти простые правила, во всяком случае найти их на сайте Россельхознадзора – для того, чтобы не испортить себе настроение предновогоднее и вообще все праздники. Спасибо большое, Олег Георгиевич, поздравляем вас с наступающим праздником – Новым годом, надеюсь, работа вашего ведомства будет легкой, мало будет нарушений, будет и у вас хорошее настроение, и у всех, кто перемещается через границу.

– Спасибо. От нашего ведомства и от меня лично всех вас тоже с праздником, самое главное, ценное – это здоровья и хорошего настроения. Спасибо.

– И вам тоже, взаимно. Спасибо большое!