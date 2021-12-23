Историю названия храма святого Георгия раскроет фильм об этом объекте ЮНЕСКО

11:22, 23 декабря 2021, ПАИ

На правом берегу реки Великой возле древней переправы пять веков стоит храм святого Георгия. Отсюда и пошло его название – со Взвоза. Построенный около крепостной стены он не раз был в центре боевых действий. Только шведские отряды дважды пытались через взвозские ворота прорваться в город, но их нападения не увенчались успехов.

Напомним, что в проект «Псковские храмы в ЮНЕСКО» вошло 10 эпизодов о памятниках ЮНЕСКО в Пскове, которые раскроют уникальную историю храмов, тайны и познакомят зрителя с удивительными находками, которые скрывались под сводами соборов. В съемках приняли участие десятки ведущих экспертов, краеведов, археологов и священнослужителей.

Проект выходит при поддержке администрации Псковской области и комитета по охране объектов культурного наследия.