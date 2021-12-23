Почти 704 тысячи тестов на коронавирус провели в Псковской области

11:53, 23 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 917 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 703 976, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 70 208 человек, 62 887 пациентов выздоровело, 1 206 человек умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.