Более 4 тысяч старинных монет и атлас XIX века пытались незаконно провезти через границу в Псковской области

11:53, 23 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу РФ исторических ценностей — старинных монет и книги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области.

Один инцидент произошел в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» Себежского района. На въездное направление прибыл легковой автомобиль марки «Фольксваген» под управлением 52-летнего гражданина Литвы. В ходе осмотра его автомобиля сотрудники ведомства нашли около 4 тысяч монет российской, советской и европейской чеканки, укрытых в багажном отделении среди личных вещей.

В пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе при выезде из Российской Федерации легкового автомобиля Lancia, специалисты обнаружили книгу «Зоологический атлас» 1849 года издания на французском языке, укрытую от пограничного и таможенного осмотра среди личных вещей.

«Выявленные предметы изъяты и переданы установленным порядком сотрудникам компетентных органов для проведения экспертизы и принятия по ее результатам соответствующих процессуальных решений», - отметили в ведомстве.