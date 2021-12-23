Ещё восемь человек скончались от коронавируса в Псковской области

12:06, 23 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончались ещё восемь человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 214 человек. Такие данные приводит официальный Telegram-канал региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 70 208 человек, 62 887 пациентов выздоровело.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.